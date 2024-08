Sans ailes

Khulood Almualla nous propose ici un paysage poétique où se mêlent contemplations, interrogations et confessions. Elle scrute les profondeurs du coeur autant que celles des objets et du monde qui l'entourent. Sa parole est assumée dans un langage simple cherchant à rendre poétique ce qui semble ordinaire et banal dans notre vie quotidienne (une tasse de café, une rue, la poussière...). Ses poèmes en vers libres teintés d'inquiétude, d'une profonde tristesse, mais aussi d'amour et de rêves flamboyants révèlent à la fois ses sentiments personnels et ses préoccupations d'ordre sociétal et culturel.