L’éléphant de quartz

Ces neuf nouvelles racontent des souvenirs, des amours, des histoires. On y voit vivre des personnages familiers et lointains, étranges parfois : tante Simone, en quête de bonheur, Constance, la fantasque, Gohette et ses rêves, Baptiste, l'orphelin et son amour des mots, Tania, l'amie de toujours, sans oublier la figure d'un Don Juan, animant un atelier d'écriture, et le petit Chaperon rouge. Le ton est allègre et les registres variés. Le regard est incisif et tendre. Au fil de récits réalistes et poétiques, le lecteur ira du temps des guérites, à Paris, jusqu'au bonheur aixois de la place des Trois Ormeaux.