De Varsovie à Helsinki. Pérégrinations diplomatiques 1981-2020

Ayant relaté ses affectations en Afrique dans un livre précédent, cette fois l'auteur retrace les épisodes européens de son parcours, de part et d'autre de l'ancien rideau de fer. Il évoque en particulier quatre pays d'un continent en chamboulement, avant et après l'an 2000 : la Pologne sous la loi martiale du général Jaruzelski, puis l'Allemagne à l'époque de la chute du mur, plus tard la Russie qu'Eltsine lègue à Poutine, et enfin une Finlande qui se complaît encore dans sa tranquille neutralité. Pour chacune de ses missions, l'auteur esquisse le cadre général et fait des zooms sur ce qu'il a vécu.