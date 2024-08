Pour une autopsie de la condition de l’homme prométhéen. Tome 1, De l’Homme à l’Humain

On n'a jamais parlé autant de l'homme qu'à nos jours ! On n'a jamais milité pour libérer l'homme de ses échecs, de sa finitude, de ses limites, de sa mort, de ses douleurs, de ses angoisses. Autant toutes les solutions sont inventées de nos jours pour l'homme mais, au final, autant on a remarqué l'avilissement de l'homme. L'homme est plus que jamais au fond de son non-être cédant son pouvoir réflexif à la machine, à ses propres inventions technologiques. Au moment même où il se croit au sommet de l'hyperdéveloppement scientifique et technologique, l'homme se retrouve dans l'impasse et dans le sous-développement de sa raison. Tandis qu'il croit transférer à sa machine, sa pensée et ses actes réflexifs, l'homme devient esclave d'un subjectivisme délirant et asservissant. L'hyperdéveloppement, l'hyperconsommation, l'hypernumérique, l'hypermédical, etc. , poussent l'homme dans l'hécatombe. Et l'homme est perdu. Où le trouver pour lui redonner sa place d'humain que lui avait confiée Prométhée ?