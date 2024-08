Marthe. Femme de convictions

Marthe rêve d'un retour de l'Alsace à la France. Sa vie basculera à la disparition de son mari. Pour faire vivre sa famille, sans expérience des affaires, elle dirigera l'entreprise familiale avec succès malgré les conjonctures changeantes de l'époque, dans un milieu d'hommes d'affaires peu habitués à une femme d'entreprise. Elle défendra la cause des familles alsaciennes et lorraines qui ont fui en Suisse et en France, dont les biens ont été spoliés par le gouvernement allemand. Elle obtiendra que le gouvernement et le parlement français viennent en aide à ces familles devenues apatrides.