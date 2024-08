La doloriade

Parmi les ruines de l'ancien monde, quelques années après l'effondrement de la civilisation, une petite communauté subsiste en périphérie d'une grande ville sous le joug impitoyable de la Matriarche. Cette dernière dirige d'une main de fer sa tribu, ses enfants, avec l'aide de son frère cadet et d'un vieux maître d'école. Elle souhaite sauver l'humanité et reconstruire le monde à son image, sans que l'on sache exactement ce que cela signifie. Dans cette imitation du jardin d'Eden, la jeune Dolores est le souffre-douleur de ses frères et soeurs. Muette, souffrant d'un lourd handicap, elle reste stoïque malgré tout. Elle encaisse brimades et violences sans broncher. Jusqu'au jour où, sur ordre de la Matriarche, Dolores est emmenée dans la forêt par son oncle pour y être livrée à un autre groupe de survivants. Pourtant, quand Dolores est de retour, c'est toute la vision et l'autorité de la Matriarche qui s'effondrent... Avec ce premier roman aussi drôle que cruel, Missouri Williams interroge et parodie avec sensibilité et intelligence les romans apocalyptiques, les dystopies et autres récits de survie. Empruntant au conte philosophique, à la tragédie grecque et à l'absurde, la langue envoûtante de Williams, d'un lyrisme sombre, se met au service d'une réflexion sur les violences faites aux femmes et sur le prix à payer pour la survie de l'humanité.