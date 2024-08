A l'écoute du moderne. Pour vivre et penser aujourd'hui

Plonger au coeur du moderne. A travers la philosophie, la peinture, la musique et toute forme de poésie en général, il s'agit ici de s'aventurerdans la révolution moderne, qui bouleverse nos systèmes de représentation et interroge nos concepts traditionnels. C'est pourquoi ce n'est pas une révolution simplement esthétique, mais également éthique, voire politique - le moderne engage un déplacement du regard, des modes d'agir et des manières d'habiter le monde. Le moderne est un geste auquel on peut s'exercer. Voilà ce que nous propose cet ouvrage à la fois original et vivant. Grâce à un travail d'écoute, des exercices de lecture, sans érudition, mais ancrés dans nos vies, notre quotidien, nos corps. Une invitation à découvrir les oeuvres fondatrices de notre temps, pour mieux saisir le monde dans lequel nous vivons. Un appel à réfléchir de manière libre, en retravaillant sans cesse nos appuis. Agrégé de philosophie et professeur en khâgne à Rouen, Hadrien France-Lanord est également associé à l'équipe Identité et subjectivité de l'Université de Caen. Philosophe passionné des arts, il est aussi membre de la Société Paul Cezanne, et donne régulièrement des séminaires à Reso - L'Ecole de méditation".