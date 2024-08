Qu'est-ce que l'emprise ? Comprendre les mécanismes de prédation, s'en prémunir, en sortir

Judith Godrèche, Vanessa Springora ou Camille Kouchner, entre autres, ont contribué à dénoncer l'abus dans les cercles médiatiques. Mais ne nous y trompons pas, les schémas de prédation sont à l'oeuvre dans tous les milieux et tous les domaines, en amour comme en amitié, au travail comme dans la famille : c'est, par exemple, un conjoint difficile, un patron cassant, un parent intransigeant à l'excès... A chaque fois, un mécanisme d'emprise peut être en cause, une relation de domination alimentée par la fascination et par la peur, qui trouble la pensée et détruit l'estime de soi. Anne Clotilde Ziégler, psychothérapeute de référence dans les domaines de l'emprise et de la perversion narcissique, reprend la plume pour faire le tour de la question. Un ouvrage pédagogique et nécessaire, pour qu'enfin la société arrête de normaliser ces comportements, que l'entourage ouvre les yeux et que les victimes reçoivent toutes les clés pour identifier l'emprise, s'en sortir et apaiser la douleur. Démêler le vrai du faux sur ce qu'est l'emprise. Le fonctionnement de l'emprise et ses 3 phases. Les mécanismes du trauma dans les violences psychologiques, physiques et sexuelles. Les red flags pour reconnaître l'emprise. Des pistes pour en sortir et en guérir.