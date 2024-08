Plats express aux saveurs d'Afrique

Entre goûts d'Afrique et saveurs du monde, NiangCook poursuit son voyage culinaire, toujours aussi gourmand et coloré, avec 60 nouvelles recettes pour découvrir sa cuisine en version express. Afro burger, spicy côtelettes d'agneau, boeuf aux oignons cuisine fusion, pita aux crevettes, moules au beurre de cacahuètes, casse-dalle de NiangCook, riz à la tomate express, plantain pancakes... Autant d'idées originales et ultrarapides à réaliser, pour s'initier ou revisiter une cuisine savoureuse qui invite au partage et aux chocs des associations pour le plus grand bonheur de nos papilles. Enjoy la famille !