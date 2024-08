L'intégrale GMAT Exam. Edition 2024

La méthode de référence conforme au nouveau test officiel pour maximiser son score et réussir le GMAT Exam. Le GMAT (Graduate Management Admission Test) est utilisé par plus de 2 400 écoles et universités dans 114 pays pour sélectionner leurs candidats en master et en MBA (Master of Business Administration) à l'étranger. Le score à ce test est compris entre 205 et 805 points. Conforme au nouveau test officiel en vigueur à partir de 2024, cet ouvrage propose un programme complet d'entraînements avec : Des conseils pour réussir le test avec une analyse complète de la typologie des questions, des pièges à éviter, des conseils méthodologiques, des conditions de passation Entraînement progressif aux 3 parties du test (Verbal Reasoning, Quantitative Reasoning, Data Insights) Zoom sur les concepts mathématiques incontournables Boost your focus = améliorer votre concentration et votre rapidité grâce aux 2 tests fractionnés 5 tests corrigés dont 3 tests blancs complets pour vous entraîner au format de l'examen Une équipe d'auteurs universitaires et professionnels