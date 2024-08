Annales Histoire Géographie Enseignement Moral et Civique Brevet. Edition 2025

Les Annales ABC du Brevet pour préparer l'épreuve d'Histoire-Géographie-EMC du Brevet 2025 Sujets et corrigés - Une banque de sujets expliqués pour traiter tout le programme du Brevet - Des corrigés clairs et détaillés - Des fiches de révisions pour retenir l'essentiel - Les conseils et astuces des correcteurs Annales ABC du Brevet 2025 Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique - Corrigé Conforme aux programmes du Brevet Des sujets pour préparer le Brevet 2025 - Les sujets complets de l'épreuve écrite du Brevet 2024 pour s'entraîner dans les conditions de l'examen. - Des sujets classés par thèmes pour réviser tout le programme. - Un minutage pour se mettre dans les conditions de l'épreuve. - Tous les corrigés détaillés avec des rubriques d'aide. La méthode gagnante pour préparer l'épreuve - L'épreuve expliquée et les critères d'évaluation. - Les conseils pratiques des correcteurs. La synthèse des cours - Des fiches de révisions pour retenir les points-clés. - Les formules et définitions à mémoriser. ++ Des sujets pour s'entraîner à l'épreuve orale