Sous le soleil de leurs vengeances

La vie de Nolan Marino ne semblait être qu'une trajectoire parfaite, jusqu'à ce que son destin bascule. La trahison de sa femme et la perte tragique de son fils Julien, fauché par un conducteur en état d'ébriété, ébranlent son monde. Alors que Peters Ducours, responsable de la mort de l'enfant, retrouve la liberté après une peine écourtée, Nolan Marino ourdit un plan pour se venger et l'exécuter dès sa sortie de prison. Celui-ci est abattu mystérieusement par deux balles, laissant le doute sur l'identité des tueurs, et la vérité se perd dans un chassé-croisé de multiples intervenants. Qui pourrait en vouloir à Peters Ducours et pourquoi a-t-il été tué? C'est ce que la sexy capitaine Boutardo et son équipe vont essayer de découvrir... Déterminé à obtenir réparation pour son fils et à reconstruire sa vie, Nolan se lance dans une quête de vengeance impitoyable, qui a pour décor l'arrière-pays grassois et les Alpes-Maritimes. Ce roman haletant pose les questions de la justice des hommes et du pardon. Peut-on faire justice soi-même et la vengeance est-elle un sentiment sur lequel s'appuyer pour se reconstruire ?