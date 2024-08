Les princes charmants ne savent pas voler

Elodie croit au grand amour. Lorsque cette trentenaire rencontre Kasper, elle sait immédiatement que c'est pour la vie. Mais quand son prince charmant meurt brutalement sous ses yeux huit mois plus tard, Elodie disjoncte... Un premier roman émouvant sur le parcours de reconstruction d'une jeune femme, inspiré de la propre histoire de l'autrice. Préface de Clémentine Célarié. Elodie croit au grand amour. Lorsque cette jeune femme passionnée de parachutisme rencontre Kasper sur une plage de Thaïlande, elle pense que c'est pour la vie. Malgré les embûches de la langue et la distance qui les sépare, Elodie vit l'amour fou, celui que tout le monde espère. Quand son prince charmant meurt brutalement sous ses yeux huit mois plus tard, Elodie disjoncte. Devenue mutique, incapable d'exprimer sa douleur, elle n'a d'autre choix que de lui écrire pour le maintenir en vie. Comment faire face à l'inacceptable ? La rage de vivre d'Elodie peut-elle l'emporter sur son chagrin ?