Géopolitique de la colère. De la globalisation heureuse au grand courroux

De toutes les émotions, la colère est l'une des plus puissantes. Elle s'accompagne de bien d'autres affects — indignation, culpabilité, amertume, ressentiment, haine, désir de vengeance — dénominateurs communs d'une actualité bouillonnante mais particulièrement confuse. Violences politiques et terrorismes transnationaux, soulèvements populaires et protestations "indignées" à travers le monde, insurrections armées au long cours, montée des populismes et reflux des nationalismes, regains et consolidations autoritaires, haine de l'"autre", interminables guerres civiles et conflits gelés, rancoeurs sociétales nouvelles comme plus anciennes, belligérances numériques inédites... Inexorablement, sous nos yeux, c'est bien la colère qui semble dévorer une globalisation que d'aucuns qualifiaient autrefois d'"heureuse". Se plaçant sur le terrain singulier de la géopolitique, Myriam Benraad analyse ce qu'"être en colère" signifie, comment cette émotion se manifeste à l'échelle planétaire, quels en sont les protagonistes, dynamiques et enjeux. Assistons-nous à un phénomène passager ou cet emportement général, visible partout, a-t-il déjà mué en logique durable laissant craindre un XXIe siècle particulièrement brutal et instable ?