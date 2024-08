Agenda Potager. Pour cultiver et consommer 60 fruits et légumes de saison bio, Edition 2025

L'agenda Potager 2025 vous guide pas à pas pour réaliser un potager bio et gourmand. L'agenda Potager 2025 est l'outil indispensable pour tous les jardiniers, débutants ou confirmés. 52 semaines de conseils : chaque semaine, un légume à cultiver ou à consommer est mis à l'honneur. 12 légumes du mois : chaque mois, un légume est présenté en détail avec ses variétés, ses techniques de culture et des recettes pour le cuisiner. Les phases lunaires : pour jardiner au rythme de la Lune. Un mini guide de permaculture : les bases de cette technique de jardinage durable pour des fruits et légumes bio. L'agenda Potager 2025, un outil précieux pour tous les amoureux de la nature et du bien manger. C'est le cadeau idéal pour les jardiniers et les adeptes d'une alimentation santé.