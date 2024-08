Le chemin de l'âme. La pensée de l'éducation chez Hegel

La pensée hégélienne de l'éducation rend compte du besoin d'éducation de l'homme, dans la perspective totale d'une philosophie de l'esprit qui définit la tâche culturelle à laquelle l'humanité est assignée. Ce livre propose d'aborder la question de l'éducation d'un point de vue résolument philosophique, en prenant appui sur l'une des plus grandes figures de la pensée moderne - le philosophe allemand Hegel - dont l'oeuvre est venue s'inscrire dans une période d'extraordinaire foisonnement de la réflexion et de l'innovation pédagogiques, particulièrement en Allemagne. A partir de la notion métaphysique de Bildung (culture) comprise comme la double tâche de l'individu et de l'esprit universel, l'anthropologie hégélienne conduit à rendre compte du besoin d'éducation de l'homme, qui lui-même renvoie à la nécessité de prendre part à l'activité du monde. Les questions proprement éducatives - rôles respectifs de la famille et de l'école, transmission d'un matériau culturel, libre arbitre et éducation éthique - sont abordées dans leur triple résonance métaphysique, anthropologique et politique.