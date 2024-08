Le miracle Ho'ponopono. Révélez votre pouvoir avec la sagesse hawaïenne

Un livre complet pour faire du miracle Ho'ponopono une réalité dans votre quotidien. Vous pensez qu'il est impossible d'améliorer votre existence parce que ce monde est injuste, parce que la vie est difficile et que vous n'avez de toute façon aucun pouvoir ? Qui vous raconte que ce n'est pas à vous de faire le changement, mais que c'est aux autres de changer ? Qui vous encourage à croire que l'espèce humaine est mauvaise alors que vous en faites partie ? La pratique du Ho'oponopono vous ouvre à des possibles que seul votre mental refuse de voir et d'apprécier, car c'est lui qui vous raconte toutes ces histoires depuis des années. Toutes ces phrases, toutes ces croyances vous malmènent depuis enfant et vous empêchent d'accéder à la joie de vivre, parce que " vous ne le méritez pas " ou que " ça n'en vaut pas la peine " . Et si c'était le contraire, si vous compreniez que vous avez de la valeur, que vous êtes bien plus puissant que vous ne le pensiez, et qu'en plus vous avez la possibilité d'embellir votre existence quoiqu'il se passe autour de vous. La sagesse hawaïenne est venue jusqu'à vous pour vous permettre de vivre pleinement la satisfaction de votre réalisation. Vous voulez savoir comment cela est possible ? Il vous suffit de répéter les mots " désolé pardon merci je t'aime " en silence. Comment ces mots peuvent transformer votre existence ? En vous libérant des contraintes des mémoires et des obligations de votre mental. Vous trouverez dans ces pages les explications nécessaire à une meilleure compréhension de vous-même et du Ho'oponopono d'aujourd'hui. Et avec les 30 nouvelles formules de sagesse, classées par thème, vous disposez des déclencheurs qui vous manquaient, pour débuter ou continuer dans cette pratique.