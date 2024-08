Mission joie, les bases d'une vie heureuse en toute simplicité

52 semaines pour retrouver la joie naturellement : un guide pratique très riche, une méthode inédite simplissime créée à partir des savoirs de la médecine traditionnelle chinoise, de techniques modernes de coaching et inspirée par les sagesses des contes du monde. Nous sommes aujourd'hui de plus en plus décalés, décentrés, désalignés, désorganisés. Pourquoi ? Notre horloge interne est tout simplement déréglée. Et nous nous affolons. La nature, dont nous nous sommes coupés, recèle en elle un rythme bien précieux. Ce livre vous propose de retrouver ce rythme, et par là même une forme de joie profonde et naturelle. Découvrez : Un guide pratique construit sur la nature et ses 4 saisons, constitué de 52 leçons, une par semaine sur une année ; Une leçon de vie par semaine : avec une citation comme un mantra, un thème de réflexion spécifique, des exercices pratiques et un conte ; Une approche sage et simple, un ton ultra-pédagogique, à la portée de tous. Un guide pratique et très simple pour retrouver facilement la joie dans sa vie !