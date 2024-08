Medical Medium. Protocoles, cures et recettes pour un cerveau en bonne santé

LE HUITIEME LIVRE DE LA SERIE PHENOMENE " MEDICAL MEDIUM " Protégez votre cerveau contre plus de trois cents symptômes et affections grâce à des recettes inédites, des programmes de guérison personnalisés, des cures pour se détoxifier des métaux lourds... Anthony William, le médium médical, vous révèle également les dernières découvertes sur les pathologies neurologiques, auto-immunes et mentales. Vous n'êtes pas responsable de votre souffrance. Votre cerveau possède des capacités de guérison qui vont au-delà de ce que la recherche médicale et la science connaissent aujourd'hui. Que votre objectif soit la guérison ou la prévention, vous découvrirez dans ces pages des informations essentielles sur la façon de sauver votre cerveau avant qu'il ne soit trop tard. Ce que vous êtes sur le point de lire ne ressemble à aucune information connue. Découvrez les raisons pour lesquelles vous souffrez et comment remédier à de nombreux symptômes et maladies, notamment : - L'addiction - L'anxiété - Le burn-out - Les changements et sautes d'humeur - Les crises d'épilepsie - La démence et la maladie d'Alzheimer - La dépression - La fatigue - La fibromyalgie - L'herpès - L'inflammation cérébrale - La maladie de Lyme - La maladie de Parkinson - Le manque d'énergie - Les migraines et les maux de tête - Le rhume, la grippe et le Covid - Les troubles bipolaires - Les troubles du comportement alimentaire - Les troubles obsessionnels compulsifs - Les vertiges - Le virus d'Epstein-Barr Cet ouvrage vous livre des clés essentielles pour recouvrer la santé !