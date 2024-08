Exploiter durablement les forêts tropicales

Au cours des trente dernières années, plus de quatre cents millions d'hectares de forêts tropicales ont été détruits. A cette déforestation s'ajoute la dégradation forestière qui dans certaines régions du monde, comme l'Amazonie, affecte autant de surface que le déboisement. Préserver et conserver les forêts tropicales devient donc aujourd'hui une priorité pour la survie de l'humanité. Pour ce faire, deux méthodes complémentaires existent, mais que l'on aime à opposer. La première consiste à les sanctuariser en créant des aires de protection, limitant ainsi le plus possible l'exploitation de leurs ressources par les humains. La seconde, au contraire, repose sur une exploitation raisonnée au bénéfice des populations locales et de la société en générale. Les forestiers préfèrent cette méthode sur la base du principe qu'une forêt valorisée générant des biens et des services aux populations, à l'Etat et à la société sera une forêt protégée et conservée. Cet essai présente de façon objective, factuelle et accessible aux personnes non spécialistes des forêts tropicales les connaissances scientifiques des effets environnementaux de l'exploitation de bois d'oeuvre. Il révèle les possibles voies pour que cette exploitation devienne durable.