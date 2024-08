Femmes contre le changement. Conservatisme, réaction et extrémisme en Europe, XVIIIe-XXIe siècles

Aucune sensibilité politique ne détient le monopole du conservatisme dont on observe des manifestations à droite comme à gauche de l'échiquier politique. Le clivage gauche-droite se révèle en effet parfois inopérant pour expliquer la coexistence, voire l'imbrication du féminisme et de l'antiféminisme et ce, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. L'un comme l'autre se nourrissent et se transforment mutuellement et parfois transcendent les camps. Les femmes conservatrices ajoutent à la confusion, en mêlant revendications féminines et posture droitière, préservation de l'ordre moral et modalités d'engagement contradictoires avec les modèles traditionnels.