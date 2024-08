Dinosaurs Sanctuary Tome 4

Une plongée réaliste dans un zoo abritant des créatures préhistoriques. Suzume et son mentor, Kaidô, sont envoyés à Kamakura à la poursuite d'un vélociraptor en fuite ! Seul dans la ville, le dinosaure représente un danger pour les habitants comme pour lui-même. S'engage alors une véritable course contre-la-montre pour le retrouver. Parviendront-ils à le capturer sain et sauf avant qu'un drame ne se produise ?