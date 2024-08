Chassés-croisés

Noémie, jeune professeur, s'ennuie à mourir pendant les vacances. Pris par ses affaires, son mari la délaisse. Dès qu'il rentre, il mange, il boit et il la baise ! Un soir, alors qu'il se l'envoie au jardin, Noémie constate que le fils des voisins s'en met plein les mirettes. Elle ne dit rien à l'époux... et prend son pied comme jamais. Aurait-elle découvert sa vocation ? Le lendemain, en plein jour, soupçonnant la présence cachée du voyeur, elle se " fait plaisir " comme si elle se croyait seule... au soleil... bien en vue... Imaginez l'état dans lequel le jeune coquin doit se trouver. Il suffit souvent d'une étincelle pour faire d'une femme équilibrée une véritable tordue du sexe. Après une soirée bien arrosée où Julien la partage avec un copain, Noémie ne connaîtra plus le moindre frein. Et voilà que Laure, sa confidente et amie, décide de l'initier aux jeux de filles...