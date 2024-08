Le dîner de Condé. Librement inspiré des derniers jours de la vie de François Vatel

Le Grand Condé, tombé en disgrâce, espère regagner les faveurs de son cousin Louis XIV en le conviant, lui et sa cour, en son château de Chantilly pour trois jours de festivités. Deux mille couverts doivent être prêts en un temps record. Afin d'organiser cette somptueuse réception, Condé peut compter sur la crème des maîtres d'hôtel : François Vatel. Mais ce dernier, flanqué d'une équipe incontrôlable, n'est pas au bout de ses surprises. Entre coups tordus et coups du sort, les préparatifs s'avèrent plus tumultueux que prévu... Le Grand Condé rentrera-t-il en grâce ? Vatel parviendra-t-il à relever le défi ? Et à quel prix ? Une comédie (hystérique) historique qui nous plonge dans les coulisses de la grande cuisine française du XVIIe siècle et rend hommage à un personnage au destin exceptionnel : François Vatel.