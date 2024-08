50 activités ludiques autour de la lecture. J'accompagne mon enfant dans son apprentissage

50 activités faciles et ludiques pour accompagner votre enfant (3 à 6 ans) dans son apprentissage de la lecture. Découvrez le guide d'activités ludiques qui vous accompagnera au quotidien, vous, parents ou professionnels de la petite enfance, dans l'apprentissage de la lecture chez l'enfant de 3 à 6 ans. Vous y trouverez notamment : - Les grandes étapes pour apprendre à lire aux enfants en toute sérénité. - Les conseils et astuces d'une orthophoniste experte dans ce domaine. - 50 activités ludiques, faciles et rapides à mettre en place pour aider les enfants à lire leurs premiers mots et leurs premières phrases et pour les accompagner vers une lecture fluide et pleine de plaisir.