L'oracle de la sagesse runique. Oracle Divination Prophétie Tarot Runes

L'Oracle de la Sagesse runique est un outil divinatoire habité par les légendes nordiques. Au fil des tirages, runes et divinités vous offrent leur symbolique ainsi que leurs messages prédictifs afin de vous soutenir dans votre quête. Conçu par Céline Susini, runiste et vitki, et illustré par Tiffanie Uldry, cet oracle vous donne des réponses claires et inspirantes dans les domaines de l'amour, le travail, et plus encore. Vous ferez d'incroyables découvertes sur votre destinée grâce à ses messages poétiques issus de la mythologie. Pratiques, invocations et rituels vous ouvrent les portes de cette sagesse ancestrale, et vous libèrent ainsi de blocages et des schémas répétitifs. Le temps est venu d'activer la puissante magie nordique ! Ce coffret contient : - Un livre de 236 pages. - 50 magnifiques cartes. - Un sac en satin pour les protéger.