Très brève histoire des Etats-Unis

En 250 ans d'existence, les Etats-Unis ont dépassé les 300 millions d'habitants, conquis un territoire presque vingt fois plus étendu que la France, inventé un régime démocratique d'une exceptionnelle stabilité et se sont imposés comme une superpuissance incontournable dans le monde. Leurs adversaires dénoncent une civilisation basée sur la violence, l'oppression des Noirs et des Indiens, le messianisme et le matérialisme. Les divisions plus importantes que jamais qui traversent le pays aujourd'hui sont l'occasion pour cette exceptionnelle synthèse d'interroger deux points cruciaux de l'histoire américaine. D'abord, le rapport du pays à la démocratie et à l'Etat ; ensuite, son positionnement international et son rapport à la puissance. Aujourd'hui, entre isolationnisme et impérialisme, attachement à ses valeurs et remise en cause de ses institutions, les Etats-Unis sont à la croisée des chemins.