Woman Tarot. Le tarot divinatoire pour éclairer votre chemin grâce à la puissance des énergies féminines

Reliez-vous à vos énergies féminines et trouvez des réponses à toutes vos questions Ce tarot divinatoire vous ouvre les portes du Grand Tout et vous permet d'entrevoir l'avenir, ou même le passé, sur un sujet ou une personne bien définie. Tirage après tirage, en vous reliant à vos énergies féminines, vous percevez toutes les subtilités de l'existence et renouez avec vos capacités innées de médium. Accueillez vos perceptions, vos ressentis, telle la femme puissante et authentique qui siège à l'intérieur de vous. Grâce à ses illustrations lumineuses, bienveillantes et porteuses d'espoir, les différents arcanes vous content l'expérience et les défis de la vie. La femme sauvage en vous plonge au coeur de thématiques telles que la spiritualité, l'amour, le conflit, le monde matériel, la passion, les épreuves... Soutenue par les grandes figures féminines, vous reprenez votre juste place et recevez tous les messages nécessaires pour vous guider sur votre chemin de vie avec clairvoyance et sagesse. Ce tarot contient les 78 cartes du Woman Tarot et le livre d'accompagnement complet et en couleurs de 192 pages. Retrouvez Daisy et Julie Bodin sur Instagram @plumesdegaia et Ana Eyes sur son compte @ana_eyes