Calendrier Drag. Edition 2025

Passez une année 2025 délicieusement drag ! Jean Ranobrac, le photographe officiel des drags, a créé sa propre vision d'une année colorée en réunissant Kam Hugh, Moon, Afrodite Amour, Norma Bell, Cookie Kunty, Paloma, Yax, Kidzmoon et bien d'autres dans des portraits hauts en couleur, afin de représenter l'art du drag dans toute sa splendeur. Découvrez un univers drag chatoyant par mois ! Ce calendrier soutient l'ARDHIS, l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transgenres à l'immigration et au séjour, afin d'aider les membres de la communauté LGBTQIA+ qui ne peuvent pas être qui ils sont dans leur pays.