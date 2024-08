Confessions d'un exorciste. Un an aux côtés de Jean-Pierre Grangier

Un an aux côtés de Jean-Pierre Grangier "Je suis pourtant certain d'une chose : aucune des personnes que j'ai rencontrées ne mentait". En marge de l'Eglise, un exorciste atypique dévoile à l'auteur Geoffrey Claustriaux des récits terrifiants de lutte contre les forces démoniaques. Dans cet entretien exceptionnel, découvrez les secrets et les tourments d'un homme qui agit au croisement entre la lumière et les ténèbres. Avec une franchise déconcertante, Jean-Pierre Grangier offre une perspective unique sur un univers mystique et dangereux. Un témoignage saisissant, où le bien et le mal s'affrontent dans une bataille épique pour l'âme humaine. Plongez au coeur même du paranormal... En postface, découvrez un entretien exclusif avec Chris McKinnell, petit-fils et héritier des illustres époux Warren, ainsi que des dossiers documentaires portant sur des cas célèbres de hantise et de possession.