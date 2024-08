Les Noces de l'or et de l'eau. Edition collector

EDITION COLLECTOR La version collector comprend : - Un grand format pour apprécier le travail sur les décors - Une dorure en couverture - Toutes les pages couleurs de la prépublication - Un cahier graphique final Ces deux nations se livraient une guerre sans merci au moindre prétexte. Pour mettre fin à ces conflits incessants, Dieu lui-même leur imposa une alliance... A travers les liens du mariage, chacun accueillerait en son sein un tribut de l'Etat ennemi : la plus belle femme du pays A en échange de l'homme le plus intelligent du pays B. Malheureusement, aucun des deux souverains ne compte honorer ce marché. Mais la rencontre fortuite de Sarah, princesse du pays A, et Naranbayar, fils d'un érudit du pays B, pourrait bien tout changer...