Arrachons une vie meilleure ! le manifeste du jeune activiste face aux périls qui guettent l'humanité "A 18 ans, Ritchy Thibault met à profit chaque tribune qui lui est offerte, quitte à bousculer l'ordre établi, pour faire avancer ses idéaux de justice sociale". FRANCE 3 Fils de gitan, enfant des classes populaires, je suis issu de ces familles dont la politique est considérée comme n'étant pas "leur affaire'. Mais en 2018 à l'âge de 14 ans je me suis soudainement retrouvé sur les ronds-points occupés par les gilets-jaunes et je ne cesse depuis de parcourir le chemin de celles et ceux qui luttent avec opiniâtreté à travers tout le pays. Ma détermination est sans faille face à un ordre du monde destructeur qui ne sème que le malheur. Mais elle est d'autant plus grande, lorsqu'il s'agit d'affirmer que nous ne sommes pas condamnés à subir ce funeste ordre des choses, mais qu'au contraire en faisant le choix de l'action, nous pouvons arracher une vie meilleure ! Alors prenez ce petit opuscule comme la manifestation d'une espérance vigilante en la puissance de la mobilisation qui peut être la nôtre pour mettre dans les poubelles de l'histoire un vieux monde pourri jusqu'à l'os, et construire dès maintenant des jours meilleurs ! Ce livre ce n'est pas celui d'un intellectuel qui vient vous dire quoi penser et quoi faire, c'est celui d'un jeune qui face aux périls qui guettent l'Humanité tout entière et notamment sa génération, refuse l'inertie et défend que certe une vie meilleure ne vas pas tomber du ciel mais que nous pouvons l'arracher car elle est en réalité à porté de mains. Alors si tout ça vous dit quelque chose, ouvrez ce livre et faites-le circuler dans vos quartiers, sur les marchés, dans les lycées et les facs, mais surtout donnez-le à tous ceux à qui à force de l'entendre ont fini par croire que la politique ne les regarde pas !