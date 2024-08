10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0... Et maintenant, calculez¿ ! A travers un jeu de formes et de découpes se superposant, dessinant des chiffres, des lettres des animaux... Jérémie Fischer met en place une véritable petite calculette de papier très facile à manipuler ! On retrouve dans ce livre la simplicité graphique, les illustrations épurées, l'utilisation intelligente de la couleur, et bien sûr tout l'humour et la fantaisie de l'auteur. En déployant le même principe que sur ses titres précédents, Emplettes et Alphabet, Jérémie Fischer continue de nous éblouir ! Un livre pour s'entraîner à compter.