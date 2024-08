Comment se libérer des esprits possessifs et des entités ? Une enquête paranormale aux frontières du réel

Une enquête sur les phénomènes d'emprise, ponctuée de témoignages et commentée par des experts sur le sujet. Esprits possessifs, visiteurs, âmes errantes, autant de termes désignant un esprit désincarné ayant décidé de s'infiltrer chez un hôte vivant et d'influencer ses pensées, ses comportements, ses actes, jusqu'à parfois lui provoquer des troubles psychiques ou physiques. Cet ouvrage richement documenté est le fruit de nombreuses recherches et expérimentations qui font la lumière sur les entités possessives. Thierry Penin, journaliste d'investigation dans le domaine du paranormal, nous apporte des éléments de compréhension sur un phénomène encore méconnu. Des récits poignants sont étayés par la vision d'experts en lecture d'aura, soins ou nettoyages énergétiques comme Maria et José Sacramento, Bernard Rouch ou encore cet infirmier qui évoque des présences subtiles en milieu hospitalier. Edifiant ! Et pour aller plus loin sur la détection et la libération des esprits possessifs, l'auteur vous dévoile leur nature, les différentes façons d'éviter de vous faire parasiter, ainsi que des techniques efficaces pour élever votre taux vibratoire et purifier votre habitat, notamment grâce aux végétaux et minéraux protecteurs.