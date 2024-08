Mes trois fantômes du temps passé. Franz Kafka, Nâzim Hikmet, Samuel Beckett

C'est l'histoire d'une doctorante qui choisit comme sujet de recherche "? Esthétique et métaphysique de l'attente en relation avec Le Procès de Franz Kafka, Ferhat et Sirin de Nâzim Hikmet et En attendant Godot de Samuel Beckett ? ". Ainsi se retrouvent un Tchèque, un Turc et un Irlandais, comme invités, dans les rêves de la jeune fille qui, face à l'incapacité de progresser dans son travail, se lance à la recherche de l'indicible alimentée par de nombreuses réflexions, errances et extravagances sur l'attente, révélant la vérité de l'Etre. Cent ans après la disparition de Kafka, soixante et un ans après celle de Hikmet et trente-cinq ans après celle de Beckett, ces Trois fantômes du temps passé nous rappellent que, même dans l'obscurité la plus profonde, l'esprit humain continue de chercher la lumière de la vérité.