Universalité humaine et diversité des hommes. Des tensions inévitables

Au dire de ses censeurs, l'idée d'humanité serait trop générale pour correspondre à une quelconque réalité humaine observable. Elle serait, au mieux une rêverie de philosophe, au pire l'alibi de l'impérialisme occidental. Chacun se réclame désormais d'une appartenance singulière plus essentielle (peuple, nation, âge, sexe, origine singulière, etc.). L'idée d'humanité irait à l'encontre du besoin de cohésion communautaire dont les sciences humaines soulignent désormais l'urgence. L'espèce humaine se réduirait-elle à une juxtaposition de groupes divers, aux racines distinctes, de tribus plus ou moins étanches ayant chacune sa spécificité culturelle et ses exigences morales propres ? Comment est-il alors possible de définir chaque individu comme humain, à la fois même et différent des autres, cohabitant avec eux, sans supposer des traits communs ? C'est à la recherche de ces derniers que ce livre est consacré.