Glouton : Glouton a encore faim !

Glouton, croqueur de livres, grignote toujours plus de pages ! Oh, non ! Glouton, le petit monstre au féroce appétit, est reparti grignoter ! Ses traces de pas traversent la ville jusqu'à la bibliothèque. Que de livres pour le gourmand ! Lequel va-t-il choisir ? Un livre de cuisine ? Hansel et Gretel ? Une comptine à la ferme ? Vite ! Il faut le rattraper ! Un album plein de surprises avec des livres dans le livre, des découpes, et un petit monstre gourmand !