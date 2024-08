Les Mouettes. Le Bureau des légendes

Après Le Bureau des Légendes, découvrez les Mouettes, le service de la DGSE dont les opérations n'existent pas. Depuis un drame personnel, le capitaine Yannick Corsan est relégué à un simple rôle de formateur à la DGSE. Mais au sein du Service Action, le retour sur le terrain n'est jamais loin, surtout quand on a la confiance du directeur des opérations, Marcel Gaingouin. A la suite du sabotage d'une usine d'armement conduit par ses soins en Serbie, le renseignement français acquiert la conviction que le groupe djihadiste GSIM prépare une attaque d'envergure au Mali. Une situation d'autant plus préoccupante que Canaque, un jeune agent clandestin, est parvenu à infiltrer l'organisation terroriste, et qu'il est hors de question que celui-ci participe à un attentat. La DGSE n'a pas le choix : elle doit lancer l'exfiltration secrète de Canaque sous les ordres de Corsan. Confronté à des enjeux diplomatiques et géopolitiques majeurs, ce dernier réussira-t-il sa mission fantôme avant de se faire rattraper par les siens ?