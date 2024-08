Quand le couple répare

Alors que le développement personnel règne en maître, Maureen Mellet revendique le développement relationnel, qui fait du couple un coach pour guérir ses blessures et grandir. Par Maureen Mellet, du compte Instagram (110k) et fondatrice de la méthode du couple allié ®. Et si c'était ok d'avoir besoin d'aimer l'autre ? Et s'il n'était pas nécessaire d'être parfaitement bien dans ses baskets pour être en couple ? Et si les disputes de couple étaient une opportunité extraordinaire de se soigner l'un l'autre ? La tendance du développement personnel, qui nous incite à croire que le bonheur ne s'atteint que par soi-même, nous rend finalement individualistes et nous empêche d'aimer vraiment. Maureen Mellet lance la révolution du développement relationnel. Car, si dans le couple se rejouent le couple parental et les traumas d'enfance, il est alors le meilleur espace de réparation. Inspiré de son extraordinaire histoire d'amour avec Paul, nourri de témoignages, étayé des outils de la thérapie Couple Allié(r), ce livre chamboule toute notre conception de l'amour. Il offre une ouverture sur la vision d'un couple où chacun cherche à comprendre l'autre et en est compris, soutient l'autre et l'aide à grandir. Une réhabilitation urgente de la relation amoureuse, pour que l'on ne passe plus à côté de l'amour. Révéler les blessures d'enfance : comment identifier les peurs, les colères, les besoins qui se rejouent au sein du couple. Surmonter les crises : comment faire de ces moments un tremplin pour s'engager, se transformer et en ressortir plus forts. Grandir avec son couple : comment valider les souffrances de l'autre, le protéger, lui offrir l'espace de grandir et de se révéler... Apaiser la sexualité : comment se reconnecter à l'amour et se soigner à travers le corps.