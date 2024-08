Le bonheur à l'école en 50 initiatives

Une boîte à outils pour que l'école soit un endroit où il fait bon vivre et apprendre ! Pendant cinq ans, de l'Inde à l'Estonie en passant par la France et ses voisins, les auteurs ont rencontré celles et ceux qui ont décidé de prendre pour boussole le bonheur à l'école. De leurs voyages, ils ont rapporté 50 initiatives pédagogiques concrètes et inventives, qui ont fait leurs preuves. S'initier à l'architecture en construisant une cabane ? Commencer la journée par des pratiques collectives ? Résoudre les conflits grâce à la médiation par les pairs ? Transformer la forêt en salle de classe, découvrir la méditation, programmer des drones et comprendre la logique de l'IA sans ordinateur ? Autant d'expériences qui interpellent sur l'éducation et sur comment apprendre à l'ère du numérique, pour être mieux préparé aux défis du monde de demain.