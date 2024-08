Les voies du judaïsme

Bible, Talmud, Kabbale, Maïmonide, Mendelssohn, ashkénazes et sépharades, littérature rabbinique, exégèse, liturgie, philosophie ancienne, médiévale et moderne, lectures et fêtes, orthodoxie et poésie, pratique synagogale et piété personnelle, courants rationalistes et mouvements mystiques, tradition et réforme, science et historiographie : voici la somme sans égale qui initie à 3 000 ans de pensée au sein du judaïsme en offrant, dans le même temps, un panorama complet du vécu juif à travers les siècles. Ce monument récapitule les grands chantiers et travaux de l'éminent chercheur et professeur français de réputation internationale qu'est Maurice-Ruben Hayoun. C'est avec pédagogie qu'il nous fait voyager des origines à aujourd'hui en nous dévoilant les voies empruntées par la judéité dans sa traversée de l'Exil, de la période judéo-grecque à la période judéo-allemande, en passant par la période judéo-arabe. Cette galerie encyclopédique d'écoles et de penseurs, chacun différent et tous unis, montre la fécondité intellectuelle qui a permis au judaïsme de ne jamais être en retard d'une modernité dans un attachement indéfectible à l'identité d'Israël. Elle révèle aussi une face trop souvent méconnue de la genèse conceptuelle et spirituelle des civilisations occidentale et orientale qui, sans cet apport, ne seraient pas devenues ce qu'elles sont. Riche, accessible, stimulant, ce livre, unique en son genre, s'impose comme un indispensable ouvrage de référence, un traité nécessaire de connaissance, une méthode cruciale de découverte ou d'approfondissement à l'heure où le bruit et la fureur de l'histoire voudraient nous condamner à l'ignorance. Une lecture décisive où le savoir affranchit l'intelligence et le coeur. Philosophe, germaniste, hébraïsant et arabisant, Maurice-Ruben Hayoun est l'auteur d'une oeuvre abondante sur la philosophie juive qui a bénéficié de son accès direct aux sources. Il a enseigné dans plusieurs universités dont Strasbourg, Heidelberg, Berlin et Genève. Son Histoire de la philosophie juive, parue au Cerf en 2023, a reçu le meilleur accueil de la critique en France et à étranger.