Comprendre les comptes annuels. Outil de gestion d'entreprise pour non financiers

Bilan, résultat, taux de rentabilité, besoin en fonds de roulement... Quel responsable ou manager n'a jamais été confronté à des données financières ? Du business plan aux bilans et comptes de résultat, en passant par la gestion de la trésorerie, toute la vie de l'entreprise est dépendante de ces chiffres. A chacune de ces étapes, le manager se retrouve en première ligne, confronté à des éléments financiers qu'il doit comprendre et interpréter pour bien les présenter et ainsi prendre les meilleures décisions. Illustré de nombreux exemples, cet ouvrage décrypte toutes ces notions financières par une explication pratique à la portée de tous. Cette 6e édition, qui intègre le contexte de la crise sanitaire et du mouvement inflationniste qui a suivi l'invasion de l'Ukraine, évoque la manière de mener une analyse financière pertinente dans ces contextes. Dirigeants, managers, cadres, responsables, actionnaires... Bien plus qu'un guide d'initiation à la finance, ce livre vous présente un véritable outil de gestion d'entreprise !