Mécanique des conflits. Cycles de violence et résolution

Inhérent aux sociétés humaines, marqueur des relations internationales, le conflit est un objet d'étude qui connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Or, les discours sur le sujet révèlent la prégnance de certaines idées reçues. Il y aurait ainsi des signes avant-coureurs, un élément déclencheur, de mêmes causes qui produiraient de mêmes effets. Les acteurs auraient des buts rationnels et s'appuieraient sur des alliances stables. Quant à la résolution du conflit, elle nécessiterait l'intervention de tierces parties, passerait par une indispensable reconstruction et conduirait à un ce que rien ne soit plus comme avant. Au travers d'une analyse comparatiste, Myriam Benraad s'attache à comprendre les ressorts et le sens, mais aussi l'infinie complexité des conflits. Un ouvrage précieux à l'heure où, du Sahel à l'Ukraine, en passant par Taiwan et le Moyen-Orient, le conflit semble avoir opéré son grand retour.