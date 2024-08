De mémoire d'arbre

Quand un genévrier des Atlas marocains séculaire nous raconte son existence semée d'embuches et de rencontres. Si les arbres pouvaient parler... Ce roman écrit à la première personne nous immerge au coeur des montagnes, dans une nature aussi fascinante que rude, où le destin des arbres et celui des hommes sont étroitement liés. Confronté tout à la fois à la hache du berger et à la dent du troupeau, un genévrier de l'Atlas marocain raconte ses cinq siècles d'existence. Le vieil arbre nous pousse à réfléchir à la pression que nous exerçons sur le vivant. C'est aussi un appel pour cesser de considérer les arbres comme des choses esthétiques ou utilitaires, et les voir enfin pour ce qu'ils sont : des colocataires de la même planète, indispensables à notre propre survie.