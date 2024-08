Intéresser les profanes, conserver les initiés ? Défis du XXIe siècle

Cet ouvrage constitue un véritable reportage actualisé du monde maçonnique français. Si certains francs-maçons démissionnent au cours de leur chemin initiatique, soit au début, soit plus tard, il en est qui, trente ou cinquante ans plus tard, décorent toujours les colonnes du Temple. Pourquoi ces départs et pourquoi ces maintiens ? Pourquoi changer d'atelier, d'obédience, voire de Rite ? L'auteure propose des enquêtes, des rencontres et des interviews qui illustrent et éclairent les véritables défis de la franc-maçonnerie en France au XXIe siècle.