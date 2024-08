Le plus étrange des mondes. Comment les penseurs et militants ont redéfini l´identité et déclenché la révolution sexuelle ?

LES POLITIQUES IDENTITAIRES GAGNENT RAPIDEMENT en influence et sèment la confusion quant à des aspects du statut de l'individu et de la moralité qui étaient autrefois incontestés. En passant par la révolution sexuelle, le mariage gai et les questions de genre, la sphère privée s'est politisée. Face à cette situation, comment devrions-nous réagir ? Dans Le plus étrange des mondes, Carl R. Trueman examine les facteurs historiques, philosophiques et technologiques à l'origine des débats actuels sur l'identité. Ce livre propose une analyse accessible des diverses influences qui ont contribué à ce phénomène, y compris la technologie et la pornographie, ainsi que les idéologies culturelles, depuis le mouvement romantique jusqu'à la nouvelle gauche. En offrant une perspective biblique du concept de la personne, l'auteur affronte l'ère actuelle de l' "individualisme expressif" , montrant aux lecteurs comment interagir avec une culture qui est souvent hostile aux convictions chrétiennes.