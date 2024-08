Guide pratique des champignons comestibles

Les reconnaître - Les cueillir - Les préparer Ce petit guide accompagnera tous les promeneurs qui lors de leurs balades dans nos campagnes ou forêts voudront transformer leurs rencontres avec les champignons en occasion d'apprendre à reconnaître s'ils sont comestibles, à les cueillir, les préparer en vue d'un bon plat, ou de bonnes conserves s'ils s'y prêtent. Car les champignons que nous trouvons dans nos promenades "nature" sont à répartir en trois catégories : les champignons vénéneux ou non comestibles, les champignons comestibles mais sans grande valeur gustative, et, ceux qui nous intéressent : les comestibles agréables à consommer. C'est cette dernière catégorie que nous vous invitons à découvrir dans les pages qui suivent. 50 espèces à connaître pour agrémenter vos promenades et vos repas. Au sommaire : 1. Les champignons en général . Classification des champignons . L'importance des Champignons pour la nature . Champignons & biologie . Classification des champignons . Les familles de champignons . Caractéristiques morphologiques 2. Collecte et conservation . Règles pour la cueillette des champignons . Préparation générale . Technique de coupe des champignons . Les modes de conservation des champignons . Déshydratation . Congélation . En Conserve . Achard ou champignons à l'huile 3. La nutrition . Où poussent les champignons . Quand les champignons fructifient-ils ? . Empoisonnement par les champignons . La valeur nutritionnelle des champignons . Oligo-éléments et minéraux dans les champignons . Teneur en vitamines . Dix raisons d'intégrer les champignons dans votre alimentation 4. Les champignons comestibles qu'il faut connaître . 50 fiches descriptives Glossaire