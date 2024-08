Guide pratique des logiciels libres. L'informatique du quotidien pour le particulier et le professionnel

L'objectif de ce guide pratique consiste à proposer une approche rationnelle et raisonnée de l'informatique personnelle en s'appuyant sur les logiciels libres : des solutions qui permettent de s'équiper afin de réaliser toutes les tâches du quotidien dans les meilleures conditions. Au-delà des avantages tangibles que sont la gratuité et l'accessibilité, les promoteurs des logiciels libres invitent à bâtir une relation responsable et apaisée avec les technologies de l'information et de la communication. Bureautique, notes, retouches photos, montage audio-video, OCR, livres numériques, cybersécurité, communication... que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, le guide vous donne les clés pour reprendre résolument le contrôle en s'appuyant sur des outils sûrs, performants et faciles à prendre en main. 1. L'univers du logiciel libre . Les logiciels libres, une exception dans un milieu où règne l'opacité . Reprendre la main sur l'informatique personnelle . S'équiper en logiciels au mieux de ses intérêts 2. La bureautique avec la suite LibreOffice Textes, tableaux, présentations, bases de données, les bases de l'informatique personnelles . LibreOffice, nouveau visage de la bureautique . Mieux exploiter les PDF avec Sumatra PDF et PDFSam Basic 3. Autour de la bureautique Numériser et retranscrire les informations, constituer une base de connaissances, organiser une bibliothèque dématérialisée d'ouvrages de référence . La reconnaissance optique des caractères (OCR) avec gImageReader . Les carnets de notes en version numérique avec Joplin . Créer et organiser une bibliothèque de livres numériques avec Calibre 4. La vidéo, nouvelle forme d'expression omniprésente... Profiter pleinement d'une vidéothèque personnelle, créer ses propres séquences vidéo, s'initier au montage, s'ouvrir à la création vidéo semi-professionnelle . Le meilleur du multimédia avec le lecteur VLC . Plonger dans le mixage audio numérique avec Audacity . S'initier au montage vidéo avec OpenShot . Découvrir deux bancs de montage vidéo semiprofessionnels : ShotCut et Kdenlive 5. Mieux communiquer L'essentiel de la communication passe par le courrier électronique et par les services en ligne accessibles via Internet, un domaine où les logiciels libres apportent d'inestimables avantages . La messagerie Thunderbird plutôt que le courriel en ligne . Profitez des services en ligne avec Firefox, un navigateur personnalisable . Transmission, le téléchargement communautaire d'égal-à-égal 6. The (Internet) World is not enought Pour clore ce tour d'horizon, prenons de la hauteur en allant du côté de Sirius . Stellarium, offrez-vous une plongée dans le ciel nocturne