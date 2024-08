Le lac des cygnes

Les contes de notre enfance revisités... pour nourrir tous nos cauchemars ! Odette, Didi et Siegfried, trois cosplayeurs professionnels, participent à la Connect Con de Tokyo. Sur place, des fanatiques prennent en otage des milliers de personnes déguisées. Le trio y joue le plus grand rôle de leur vie. Les masques tombent, un à un. Dans cette réinterprétation du ballet russe de Tchaïkovski, le destin des amoureux n'est pas scellé et leur survie ne tient parfois qu'à un fil...