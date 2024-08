Marcel, le gardien des secrets

Un gardien de prison qui a cru mourir, mais qui travaille désormais dans un pénitencier trop tranquille pour être normal. Une prison où rien ne semble à sa place et où les rares gens qu'on croise sont des plus étranges. Des prisonniers qui en savent trop sur leur gardien. Des employés aussi coupables que les détenus. Six personnages résolus à sortir de cet établissement... coûte que coûte. Mais pour sortir, prisonniers et employés doivent apprendre à coopérer, à comprendre leur milieu... et à combattre ce qui veut les maintenir à l'intérieur.